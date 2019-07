Cs Alzira presenta una moció per crear una entitat que funcione com una cooperativa elèctrica

Connect on Linked in

Vidal: “Creiem que és possible reduir la factura de la llum fins a un 30% si hi ha voluntat política per fer-ho perquè s’elimina als intermediaris”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, hapresentat una moció per crear una entitat que funcione com una cooperativa elèctrica. Vidal ha explicat que “és possible reduir la factura de la llum fins a un 30% si hi ha voluntat política per fer-ho perquès’elimina als intermediaris i el volum de la compra abarateix el cost”.

De la mateixa manera, ha assenyalat que “aquesta és una de les principals propostes que Cs portava en el Programa“. “Considerem que tenim la responsabilitat de proposar les iniciatives que tenen com a objectiu millorar la nostra ciutat i la vida dels seus habitants“, ha declarat Vidal.

També ha destacat que “aquesta iniciativa afavorirà la reducció del preu que es paga per l’energia”. Així mateix, ha defensat “s’hauria d’estudiar el millor sistema per gestionar aquesta entitat i la personalitat jurídica més adequada per garantir l’ús responsable i eficient de tots els recursos que puga generar“.