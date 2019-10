Cs Alzira presenta una moció per incloure El Racó a la ruta de l’autobús urbà de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vidal: “Cal connectar els veïns d’aquesta zona amb el nucli urbà, l’estació de Renfe i l’hospital”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha presentat una moció per incloure El Racó a la ruta de l’autobús urbà de la ciutat. Vidal ha explicat que “cal connectar als veïns d’aquesta zona amb el nucli urbà i serveis tan importants com són l’estació de Renfe i l’hospital“.

El representant de Ciutadans ha inclòs en la moció “que es millore la parada existent que fan servir els escolars perquè seria necessari instal·lar una marquesina perquè es puguen protegir-se en dies de pluja i vent“. “Aquesta és una petició que els veïns estan fent des de fa temps i hem volgut fer-nos ressò en aquesta moció per aconseguir que les seues necessitats siguen ateses”, ha declarat Vidal.

A més ha recordat que “un dels objectius de l’equip de govern actual és reduir l’ús del vehicle particular per aconseguir una ciutat més accessible i respectuosa amb el medi ambient“. En aquest sentit, el regidor de Ciutadans ha destacat que “això només serà possible si s’incentiva l’ús del transport públic des de tots els punts de la nostra localitat i s’arreglen les deficiències“.