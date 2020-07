Cs Alzira proposa incentius a la contractació per a ajudar a les pimes

Print This Post

Vidal: “Trobem a faltar en el Pla Assisteix una partida de subvencions per a fer costat a aquest tipus d’empreses; el necessiten per a eixir de la crisi”





El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal ha proposat “incentius a la contractació per a ajudar a les pimes”. “Es podria fer a través d’un xec o bo per a aquelles pimes i autònoms que formalitzen contractes de com a mínim sis mesos”, ha detallat.



Per a Vidal, “el Pla Assisteix pot incloure aquest tipus d’ajudes ara que, segons l’equip de govern, s’ampliarà”. “Aquestes subvencions serien un impuls perquè les pimes isquen més reforçades de la crisi”, ha defensat, al mateix temps que ha destacat que “és una manera de generar ocupació i ajudar als que pitjor ho estan passant”.