Cs Alzira proposa l’adquisició d’una bàscula pública per als agricultors

Vidal: “Aquesta mesura permet contrastar les dades que ofereixen els comerços sobre el pes de les collites”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha proposat mitjançant una moció que “l’Ajuntament d’Alzira adquirisca una bàscula pública per a l’ús dels nostres agricultors”. Vidal ha explicat que “aquesta mesura facilita la feina dels que treballen els camps i permet contrastar les dades que ofereixen els comerços sobre el pes de les collites”.

En aquest sentit, el regidor de l’Ajuntament d’Alzira ha destacat que “es tractaria d’un servei públic més tenint en compte la forta tradició de l’agricultura a la nostra zona i la seua importància per a l’economia local“. A més ha recordat que “és una iniciativa que ja està funcionant en altres municipis veïns i ha tingut molt bona acollida entre els usuaris”.

D’altra banda, Vidal ha incidit que “aquest és només un exemple de com ha de canviar la mentalitat d’aquells que ens governen per dirigir les seues polítiques en benefici dels agricultors i de millorar la seua situació”. D’aquesta manera, ha denunciat “la necessitat de reforçar la seguretat en els camps o de defensar els nostres interessos en tots els estaments de l’Administració Pública perquè no s’utilitze aquest sector com a moneda de canvi”.