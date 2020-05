Cs Alzira proposa que l’Ajuntament sol·licite un préstec de 5 milions per a ampliar ajudes i compensar la falta d’ingressos

Print This Post

Ciutadans (Cs) ha proposat que “l’Ajuntament sol·licite un préstec de cinc milions per a ampliar ajudes i compensar la falta d’ingressos”, ha explicat el portaveu, Miguel Vidal.

D’una banda, ha concretat el regidor de Cs, “el crèdit permetria cobrir els impagaments i el minvament d’ingressos per recaptació d’impostos, futures exoneracions o bonificacions d’impostos”. “Reconeixem el treball i esforç que s’està fent, però hem d’ampliar les ajudes per a autònoms, empreses, comerços i hostaleria”, ha defensat.

D’altra banda, ha argumentat, “seria útil per a continuar ajudant les famílies a mantindre les seues necessitats bàsiques”. “Recordem que hi ha persones que encara no han rebut res, però estem segurs que ho necessitaran”, ha indicat.

En definitiva, Vidal ha destacat que “un préstec és necessari, com ja van esmentar els tècnics en comissió, estem oberts a concretar la quantitat i la seua destinació”. “Pensem que hem de donar exemple i com moltes famílies s’endeuten per a tirar avant, l’Ajuntament també pot fer-lo”, ha conclòs.