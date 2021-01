Cs Alzira reclama més ajudes per a empreses i autònoms

Print This Post

Els diputats autonòmics, Merino i Gracia, han visitat Alzira per a comprovar juntament amb els edils de Cs les necessitats de polígons i comerços

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha reclamat “més ajudes per a empreses i autònoms”. L’edil ha visitat al costat de la també regidora de Cs, Clara Aledón i els diputats autonòmics de la formació taronja, Ruth Merino i Carlos Gracia, diferents empreses situades en un dels polígons industrials alzirenys i diversos comerços de la ciutat.

“Hem pogut comprovar les necessitats d’empresaris i autònoms”, ha explicat Vidal, al mateix temps que ha recordat que “Cs no ha cessat de demandar més suport a aquest col·lectiu, sobretot des de l’inici de la pandèmia”. “Estem a favor de les mesures restrictives per a previndre contagis, però han de vindre acompanyades d’altres d’estímul econòmic”, ha defensat.

En la mateixa línia, ha subratllat, “és fonamental modernitzar els polígons industrials”. “Cal constituir les Entitats de Gestió i Modernització de manera col·lectiva tal com es va aprovar en ple a instàncies de Cs”, ha insistit.

Per part seua, la portaveu adjunta de Cs en les Corts, Ruth Merino, ha destacat que “els polígons d’Alzira necessiten millores i els empresaris ajudes directes per a superar aquesta crisi”. “També els comerciants ja que cada vegada hi ha més que es veuen obligats a tancar i els que sobreviuen estan al límit”, ha lamentat.