Cs Alzira sol·licita a l’alcalde que inste a la conselleria a realitzar test ràpids massius

Miguel Vidal: “És necessari la realització de test a tota la població per a prendre les mesures adequades i que no augmenten els contagis”

Ciutadans (Cs) ha sol·licitat a l’alcalde d’Alzira que “inste a la conselleria a la realització de test ràpids per a tota la població com més prompte millor”. Així ho ha demanat el portaveu de la formació taronja, Miguel Vidal, en la Junta de portaveus celebrada hui.

Per a l’edil, “és més que necessari la realització de test a tota la població per a prendre les mesures adequades i que no augmenten els contagis”. “Un dels principals motius de la nostra petició és que el virus no es manifesta en tots els portadors; per tant hi ha persones asimptomàtiques, no diagnosticades, que poden anar contagiant a altres sense saber-lo”, ha argumentat.

En aquest sentit, ha insistit, “el fet de saber si una persona està infectada o no, ajudaria a saber com enfocar la recuperació i la quarantena per a no propagar el virus”.