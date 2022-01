Cs Alzira sol·licita més sanitaris per als centres d’atenció primària i l’Hospital de la Ribera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aledón: “L’equip de govern hauria d’instar a la Generalitat a substituir als sanitaris que estan de baixa per a solucionar el col·lapse dels centres mèdics”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha sol·licitat a l’equip de govern que inste a “la Generalitat a reforçar les places de sanitaris tant en atenció primària com a l’Hospital de la Ribera”. “Presentarem una moció per al seu debat en el pròxim ple i esperem que tots els grups la secunden”, ha declarat.

Segons Aledón, “el caos que es viu en els centres de salut d’Alzira per l’augment dels contagis s’agreuja perquè la Generalitat no substitueix als sanitaris que estan de baixa per la covid-19”.

Per a l’edila, “la Generalitat, en comptes de tornar a les consultes no presencials i generar un col·lapse en les urgències de l’hospital o permetre que coincidisquen en un mateix espai les persones que es faran un test amb els quals es curaran, el que ha de fer és reforçar la plantilla de sanitaris per a oferir un servei en condicions”.

En la mateixa línia, ha defensat, “si és necessari, que tornen a fer els test al carrer”. “Encara que, hui dia és totalment inviable per les baixes dels professionals que no han sigut substituïts”, ha advertit.