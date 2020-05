Cs Beneixida critica la falta de transparència i d’acció de l’Ajuntament durant la crisi de la COVID-19

Connect on Linked in

Baides: “Ens hem posat a la disposició del govern municipal, però ni ens escolten ni prenen mesures per a protegir i ajudar a la ciutadania”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Beneixida, Manuel Baides, ha criticat “la falta de transparència i d’acció de l’Ajuntament durant la crisi de la COVID-19”. “L’alcaldessa ha tancat el consistori, no hi ha plens ni cap mena de comunicació amb l’oposició”, ha assegurat l’edil.

A més, ha destacat que “Cs Beneixida ha presentat quatre documents amb multitud de propostes i tres mocions per a fer front a la crisi, entre altres, crear un fons econòmic especial per a ajudar a persones i empreses o l’ajuda i seguiment als veïns més vulnerables”. No obstant això, ha denunciat, “ni han contestat ni han pres mesures sobre aquest tema”.

Per a l’edil, “aquest menyspreu als regidors de Cs i aquesta falta de transparència és intolerable perquè d’una banda, estem en una situació difícil que requereix del treball conjunt i per una altra, és una falta de respecte als representants dels veïns que només pensem a ajudar i no a sumar vots”.

En aquest sentit, ha recordat que “Cs té dos dels set regidors que componen el ple”. “Continuarem alçant la veu perquè el tindre majoria absoluta no signifique ignorar a la resta de partits”, ha indicat.

Finalment, ha subratllat que “durant aquest confinament, l’equip de govern ha destinat el seu temps a realitzar personalment tasques de manteniment al poble, que és siga un bon detall; però és millor contractar a gent del poble en atur i concentrar esforços a buscar subvencions allà on estiguen per a ajudar al municipi”. “No podem oblidar que portem un deute arrossegat de més de 1,2 milions d’euros que no ens deixa avançar i millorar com a societat, i ens té asfixiats a impostos”, ha conclòs.