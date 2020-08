Cs Benetússer lamenta el rebuig al seu pla municipal contra l’ocupació il·legal d’habitatges

Connect on Linked in

Salmerón: “No s’entén que l’esquerra vote a favor de la mateixa iniciativa en altres municipis com Xàtiva o Llíria i ací s’oposen”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Benetússer, Pedro Salmerón, ha lamentat “el rebuig al pla municipal contra l’ocupació il·legal d’habitatges presentat per Cs”. La iniciativa, ha explicat, “pretenia assegurar la devolució dels immobles ‘okupats’ als seus legítims propietaris en coordinació amb la Generalitat”.

A més, ha detallat, “es preveia coordinar a la policia local amb la resta de cossos i forces de seguretat per a reforçar la vigilància d’immobles susceptibles d’ocupació il·legal així com la posada a la disposició dels propietaris afectats de serveis d’assessorament i orientació jurídica”.

Per a l’edil, “és sorprenent que l’esquerra vote a favor d’aquesta moció en altres municipis com Xàtiva i Llíria i ací no”. “Això posa de manifest la falta de voluntat política per a atallar aquest problema, que preocupa la ciutadania”, ha advertit Salmerón.

D’altra banda, el regidor de la formación taronja ha criticat que “s’haja suprimit l’ajuda al material escolar per a educació infantil”. En la mateixa línia, ha enlletgit al govern municipal que “no publicite les ajudes al lloguer” ja que, ha assegurat, “estan passant desapercebudes per als veïns”.