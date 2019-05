Cs defensa que la reactivació del teixit comercial i industrial passa per escoltar i atendre l’Associació Empresarial

Print This Post

Vidal: “No podem oblidar que cal fomentar l’ocupació donant suport als que poden crear-lo: els autònoms i xicotets empresaris”

El candidat de Ciutadans (Cs) a Alzira, Miguel Vidal, ha defensat que “la reactivació del teixit comercial i industrial de la ciutat passa per escoltar i atendre l’Associació Empresarial (AEA)“. Vidal ha explicat que “no podem oblidar que cal fomentar l’ocupació donant suport als que poden crear-lo: els autònoms i xicotets empresaris“.

El candidat a l’alcaldia ha proposat “dissenyar plans de formació que responguen a la realitat de la nostra localitat per garantir llocs de treball i mà d’obra de qualitat“. A més ha recordat que “cal invertir en millorar els nostres polígons per adaptar-los a la indústria 4.0“.

En aquesta línia, també ha introduït la idea de “invertir en I+D+i per assegurar un futur en què hi haja ocupació, activitat econòmica i benestar a la nostra ciutat“. “Tenim recursos i tenim capital humà. Només es necessita voluntat i escolta activa per fer-ho realitat“, ha conclòs Vidal.