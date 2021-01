Cs demana el compromís de la Diputació de destituir els càrrecs que se salten el protocol per a vacunar-se

Connect on Linked in

Gil: “Després de l’espectacle vergonyós de dirigents socialistes i del PP, hem de deixar ben clar a la ciutadania que no deixarem passar una”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València ha registrat una moció per a “demanar el compromís de la Diputació de destituir els càrrecs que se salten el protocol per a vacunar-se”, ha destacat.

“És vergonyós que càrrecs públics utilitzen la seua posició per a vulnerar les directrius establides per Sanitat”, ha criticat Gil, qui ha explicat que “el greu fet de vacunar-se abans del que s’estableix no sols entela l’honestedat de la classe política sinó que, la qual cosa és pitjor, posa en risc a les persones que més necessiten la vacuna”. Així, ha subratllat, “no sols no és ètic ni moral, és molt irresponsable”.

Per això, ha argumentat, “la ciutadania no mereix tindre a dirigents d’aquest tipus i la resta de polítics hem de demostrar que no som així donant exemple”. “La millor manera de fer-ho és comprometre’ns a la dimissió o al cessament en cas que ocórrega”, ha defensat la diputada, al mateix temps que ha indicat que “Cs espera que demà s’accepte la urgència de la iniciativa i se sotmeta a ple per a, confiem, comptar amb el suport de la resta de grups”.