Cs demana que la Diputació inste a la Generalitat a facilitar les dades de contagi als municipis

• Gil: “Mentre molts alcaldes d’Espanya coneixen la situació dels seus municipis, els valencians la ignoren i no poden actuar en conseqüència”

Ciutadans (Cs) ha demanat que “la Diputació inste a la Generalitat a facilitar les dades de contagi als municipis”, ha destacat la portaveu Rocío Gil, qui també ha argumentat que “els alcaldes necessiten saber quina és la situació del seu municipi per a poder actuar en conseqüència”. “És una informació vital per a desinfectar o per a prendre les unes o les altres mesures durant la desescalada”, ha assegurat.

A més, ha diputada ha criticat “el greuge comparatiu respecte a altres comunitats autònomes”. “A Madrid, Múrcia, Andalusia o Canàries sí que s’estan facilitant aquestes dades als municipis”, ha recordat, al mateix temps que ha indicat que “no s’entén que la Generalitat fera marxa enrere després de dir Puig que si facilitarien la informació ni per què està tenint aquesta falta de transparència amb les institucions locals quan és moment de col·laborar, coordinar-se i treballar a l’uníson”.

D’altra banda, ha explicat Gil, “en la moció, Cs també demana acopiar suficients EPIs per si, tal com apunta l’OMS, es produeix un rebrot del coronavirus la pròxima tardor. “Aquesta vegada estem avisats i hem de ser previsors, no hi haurà excuses si les institucions no estan a l’altura”, ha advertit.

En la mateixa línia, ha subratllat la diputada de la formació taronja, “també li hem preguntat al govern si tenen previst realitzar cursos de formació als empleats de la Diputació per a explicar la nova normativa de salut laboral”. “Esperem que així siga perquè la corporació ha de donar exemple i protegir al personal davant el contagi”, ha conclòs.