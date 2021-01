Cs demana rebaixar els impostos en les factures de la llum i el gas

Print This Post

Gil: “És necessari reduir el cost d’aquests subministraments en plena onada de fred i amb els contagis disparats a València”

Ciutadans (Cs) ha registrat en la Diputació de València una moció per a “rebaixar els impostos en les factures de la llum i el gas”, ha destacat el seu portaveu, Rocío Gil.

La diputada ha explicat que “Cs sol·licita que la Diputació inste el Govern, a eliminar la doble imposició que ara tenen aquests subministraments”. “Això rebaixaria enormement els preus de l’electricitat a les famílies i empreses valencianes, faria més competitiva la nostra economia, i situaria els costos en paral·lel a altres països europeus”, ha esgrimit.

En la mateixa línia, ha concretat, “demanem un tipus d’IVA reduït (10%) per a les factures de la llum i del gas natural, com a mínim, mentre dure la la pandèmia de la covid-19”. A més, Gil ha detallat que “entre altres mesures, Cs reclama ajudes econòmiques directes a consumidors i famílies vulnerables per a finançar els costos dels subministraments bàsics”.

Per a la portaveu de la formació taronja, “aquestes mesures són necessàries perquè l’impacte de la pujada del preu de l’electricitat té un major impacte en les famílies en plena onada de fred, amb quarantenes sanitàries, amb un toc de queda que obliga a romandre moltes hores en les llars i amb una greu crisi econòmica”.

Finalment, la diputada ha avançat que “Cs ha demanat la convocatòria d’una junta de portaveus extraordinària”. “Hem de reunir-nos ja per a estudiar quines mesures aplicarà la Diputació per a pal·liar els efectes de la situació actual de la COVID-19 i els desastres produïts pel temporal Filomena a la província de València”, ha conclòs.