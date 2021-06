Cs denuncia que el Patronat de Turisme només va executar el 30% de les transferències corrents als ajuntaments

Connect on Linked in

Gil: “És una xifra molt baixa, sobretot en un any tan difícil per al turisme”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha denunciat que “el Patronat de Turisme només va executar el 30% de les transferències corrents als ajuntaments”. La diputada ha assistit hui a la reunió del Consell d’aquest organisme on s’han aprovat els comptes amb l’abstenció de Cs entre altres. Per a Gil, “és una xifra molt baixa si tenim en compte que els municipis necessiten ingressar per a poder desenvolupar les seues polítiques en turisme, especialment un any marcat per una crisi sense precedents”. Igualment, ha criticat, “transferències corrents totals se situen en un 44% i l’execució global del pressupost en un 63%”. “Portem temps denunciant la inacció del Patronat de Turisme,des del principi de la pandèmia, Cs va demanar reunions i va proposar un pla ambiciós per a reactivar el sector a la província”, ha recordat la diputada.

En aquest sentit, la portaveu de Cs ha lamentat que “no sols no s’han tingut en compte les propostes taronges sinó que a més s’executa el pressupost a un nivell tan baix”. “Això en un any en què tota la carn s’hauria d’haver posat en el rostidor per a generar riquesa i ocupació”, ha assegurat.