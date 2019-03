Cs denuncia que el tripartit ha ignorat a la Junta Electoral ja que seguix fent autobombo amb mitjans públics

Print This Post

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha denunciat que “el tripartit ha ignorat a la Junta Electoral ja que seguix fent autobombo amb mitjans públics”. Llopis ha anunciat que “s’ha presentat una nova queixa perquè es prenguen les mesures oportunes per frenar esta falta de salut democràtica del tripartit”.

Llopis també ha explicat que “davant la crida d’atenció de la Junta Electoral a l’equip de govern local per l’ús partidista i interessat que estaven fent de les xarxes socials i els mitjans públics, seguim trobant missatges similars als que s’han censurat”.

En este sentit, la regidora de Ciutadans ha manifestat la seua “indignació perquè s’està ignorant als que vetllen perquè es complisca la llei i tots els partits polítics concórreguen a les eleccions en igualtat de condicions”. “Esta és una mostra més del caciquisme que caracteritza alguns dels membres de l’equip de govern actual”, ha afegit Llopis. “Només cal donar-li una mica de poder a algú per saber com és i el tripartit ha demostrat que el poder no li va bé i l’allunya de l’esperit democràtic”, ha tancat la representant de Ciutadans a Alzira.