Cs en la Diputació demana que el Govern baixe els impostos per a abaratir la factura de la llum

Gil: “També sol·licitem un període transitori en l’aplicació de la nova tarifa perquè els usuaris puguen canviar els seus hàbits de consum”

Ciutadans (Cs) ha registrat una moció perquè “la Diputació de València inste el Govern a frenar l’encariment de la llum amb una baixada d’impostos”, ha explicat el seu portaveu, Rocío Gil.

D’una banda, ha concretat, “demandem una reforma normativa que modifique la base imposable de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i l’Impost Elèctric amb la finalitat que la base es componga únicament pel preu pagat per l’electricitat i el cost associat a les xarxes de transport i distribució”. Per una altra, ha detallat, “demanem reduir l’IVA de l’electricitat a la mena del 10% fins que es recuperen completament els nivells d’activitat i ocupació previs a la pandèmia”.



A més, ha defensat la diputada de Cs, “el consumidor necessita un temps d’adaptació dels seus hàbits al nou sistema tarifari”. Per això, ha esgrimit, “demanem que s’establisca un període transitori en l’aplicació de la nova factura de l’electricitat que s’acompanye d’una àmplia campanya d’informació per a donar suficient marge als consumidors”.

Finalment, Gil ha argumentat que “la dura situació econòmica exigeix prendre mesures que garantisquen un abaratiment de la llum de les llars i, especialment, dels més vulnerables”. “Hi ha marge per a actuar sobre molts dels costos fixos del sistema, i particularment sobre aquells d’origen estrictament reguladors, quan no polítics, no relacionats amb el subministrament elèctric com és la innecessària doble imposició en l’IVA i l’Impost sobre l’Electricitat”, ha assegurat.