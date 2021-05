Cs es reuneix amb els sindicats de la Ribera i exigeix igualtat i estabilitat laboral per als treballadors de l’hospital

Connect on Linked in

· Ruth Merino: “El Consell es basa únicament en criteris ideològics per a dur a terme reversions sanitàries que es tradueixen en pitjor servei als pacients”

El grup parlamentari Ciutadans (Cs) en Les Corts Valencianes s’ha reunit amb els sindicats que representen a tots els treballadors de l’Hospital de la Ribera, a Alzira, per a tractar qüestions com la seua situació laboral després de la reversió de la concessionària i ha exigit al Consell que garantisca la igualtat entre els empleats del centre així com la seua estabilitat laboral i seguretat jurídica.

La síndica de Cs Ruth Merino, al costat dels diputats autonòmics Fernando Llopis i Yaneth Giraldo, que s’ha vist obligada a escoltar les reivindicacions dels treballadors enfront de la porta de l’hospital, “perquè la direcció no ha donat permís per a usar ni tan sols una sala”, ha lamentat que “no s’estiga complint el conveni col·lectiu amb aquests treballadors” i que “la Conselleria de Sanitat no vulga escoltar els sindicats ni avançar per a millorar la seua situació laboral”.

A més, la síndica ha donat suport a les queixes dels treballadors, els qui rebutgen la creació d’una empresa pública que passaria a gestionar el centre, “perquè el procés s’està duent a terme amb total opacitat per part del Consell, sense comptar amb les parts afectades i sense que els grups de l’oposició tampoc tinguen opció de conéixer cap detall”.

Merino també ha lamentat que s’haja convertit “en un caos un hospital que era referència a la comarca” i ha assegurat que el Govern valencià “s’ha basat únicament en la seua ruta ideològica i no en criteris objectius per a prendre una decisió tan important com la reversió dels hospitals valencians”. “En el cas de l’Hospital de la Ribera, les dades demostren que ha empitjorat considerablement l’atenció i el servei que es presta als pacients, han augmentat la llistes d’espera i la pressió assistencial, i a això cal sumar de la fugida de professionals del propi centre”, ha conclòs.