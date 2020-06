Cs La Barraca d’Aigües Vives denuncia l’acumulació de fem en els contenidors

Print This Post

El portaveu de Ciutadans (Cs) La Barraca d’Aigües Vives, José Alberola, ha denunciat “l’acumulació de fem en els contenidors”. “La zona de l’Assagador en La Solana s’ha convertit en un ecoparc perquè fa més d’un mes que no es retira res”, ha criticat.

L’edil ha explicat que “l’Ajuntament de la pedania diu que li correspon a Alzira recollir les deixalles mentre que Alzira al·lega el contrari i assegura que és La Barraca qui s’ha de fer càrrec”.

Per a Alberola, “a la ciutadania li és igual de qui siga la competència, el que li importa és que la zona estiga neta i més ara amb la crisi del coronavirus”. “No és de rebut que els veïns, que paguem també els nostres impostos, tinguem a les portes de la nostra casa un niu de brutícia i malaltia perquè les administracions no es posen d’acord o eludeixen les seues responsabilitats”, ha conclòs.