Cs: “La FVMP assumeix el ‘pufo’ de Cical a costa dels valencians i contracta també a l’exdona del cervell del quiosquet”

El diputat de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Jesús Gimeno

Gimeno adverteix que “el degoteig de notícies sobre Cical demostra no sols irregularitats sinó també actuacions immorals per part del PSPV”

València, divendres 10 de juliol de 2020. El diputat de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Jesús Gimeno, ha assegurat que “la FVMP assumeix el ‘pufo’ de Cical a costa dels valencians i contracta també a l’exdona del cervell del xiringuito”. “Segons les publicacions de la premsa, la FVMP va com més va pitjor: no sols assumeix els impagaments de Cical, diners que paguen de l’erari públic, sinó que damunt contracta a l’exparella de l’exalte càrrec socialista José Manuel Orengo, ideòleg de la fundació Cical”.

Gimeno ha recordat que “és Antifrau qui assenyala les irregularitats que van des de factures sense justificar fins a plagis o subvencions irregulars”. “A més, persones que apareixen en la investigació estan contractades en institucions governades pel PSPV, com l’Ajuntament de Gandia”, ha concretat.

Per tot això, “Cs demanarà hui en el Consell General de Divalterra, empresa de la Diputació que també té conveni amb Cical, que es col·labore amb l’Agència Valenciana Antifrau i que es cree una comissió per a aquest fi”. “Tenim l’obligació d’esclarir el que ha passat per a depurar totes les responsabilitats, caiga qui caiga”, ha conclòs.