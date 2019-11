Cs lamenta que el Palau de Justícia a Alzira seguuisca sent una promesa incomplerta primer pel PP i ara pel Botànic

Connect on Linked in

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “el Palau de Justícia a Alzira seguisca sent una promesa més incomplerta, primer pel PP i ara pel Botànic”. Vidal ha recordat que “portem vàries legislatures escoltant que aquesta inversió es farà el proper any, però la veritat és que seguim igual, sense una partida pressupostària llista per executar any rere any“.

El regidor de l’Ajuntament d’Alzira ha ressaltat “la falta de credibilitat que demostren aquells que ens governen a l’ajornar una vegada i una altra el compliment de les seues promeses electorals”. D’aquesta manera, Vidal ha defensat que “Ciutadans tenia raó quan dubtava de la veracitat de l’anunci d’aquesta inversió el passat mes de juliol de 2018“. També ha destacat que “En eixe moment es va vendre com un projecte imminent per a la nostra ciutat”. No obstant això, ha insistit Vidal, “l’únic imminent eren les eleccions i la necessitat de guanyar vots amb promeses de paper”.

“No sabem si la tan anunciada connexió amb l’AP-7, la nova zona d’aparcament a l’Hospital, les millores per al sector agrícola i una altra sèrie d’anuncis electorals que queden molt bé per fer campanya van a tindre el mateix resultat que el Palau de Justícia”, ha ressaltat el representant de Ciutadans.