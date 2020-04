Cs Paterna proposa que es continue pagant les beques d’educació infantil i s’amplien els terminis per a les sol·licituds 2020/2021

Connect on Linked in

Ibáñez: “en aquests temps de crisis, els centres d’educació infantil mereixen una especial atenció perquè són un dels principals instruments per a la conciliació familiar”

El regidor i portaveu de Ciutadans Paterna (Cs), Jorge Ibáñez, ha anunciat que “Cs Paterna aposta perquè es continuen pagant les beques d’educació infantil als centres del municipi”. “Així ho hem sol·licitat hui mateix, mitjançant un escrit a l’equip de govern”, ha concretat.

Per al regidor, “en aquests temps de crisis, els centres d’educació infantil mereixen una especial atenció perquè són un dels principals conciliadors de les famílies treballadores”.



A més, l’edil ha explicat que “Cs ha sol·licitat que s’amplien els terminis en les bases de la convocatòria per a sol·licitar les beques d’educació infantil per al pròxim curs”. D’aquesta manera, ha assegurat, “volem que tots els veïns de Paterna tinguen la possibilitat de poder sol·licitar amb temps aquestes ajudes”.

D’altra banda, el portaveu de la formació taronja ha agraït “la labor que es duu a terme des del consistori, tant per part del govern com dels tècnics”. “Durant aquests dies hem tingut un estret contacte amb la portaveu del PSOE i amb els tècnics municipals”, ha indicat.



Finalment, Ibáñez ha insistit que “Cs estarà al costat del govern municipal aportant i sumant”. En aquest sentit, el portaveu ha expressat novament “la predisposició de Cs Paterna per a participar activament en els pressupostos d’emergència pel Covid-19 així com per a donar suport a qualsevol mesura que propose l’equip de govern per a acabar amb aquesta pandèmia i reactivar l’economia”.