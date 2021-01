Cs proposa que la Diputació cedisca immobles a Sanitat per a la vacunació

Connect on Linked in

Gil: “Hem de remar tots en la mateixa direcció, és igual la titularitat de l’immoble, són infraestructures públiques que cal aprofitar”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València ha proposat, a través d’una moció, que “la institució provincial cedisca immobles per a la vacunació de la covid-19”. “Hem d’aprofitar els espais que complisquen els requisits necessaris per a vacunar amb totes les garanties”, ha explicat.

Segons Gil, “es tracta de posar a la disposició de la Generalitat els recursos disponibles per a poder accelerar la campanya de vacunació”. “Estem davant una tercera ona, que està sent més virulenta del que s’esperava, i encara que ja tenim la vacuna, s’està subministrant a un menor ritme del desitjable”, ha argumentat.

Per això, ha defensat la diputada, “totes les institucions hem de col·laborar i anar de la mà per a tracta d’immunitzar com més prompte millor al major nombre de persones”. “És igual la titularitat dels immobles, l’important és que hi haja més espais segurs en els quals vacunar”, ha subratllat.

A més, ha concretat, “en aquesta iniciativa també instem a la Generalitat a dotar als centres d’atenció primària dels recursos materials i humans que facen falta per a afrontar aquesta difícil situació”. “Cs ha insistit hui en la junta de portaveus en la importància que els grups reconeguen la necessitat d’aquesta moció i la secunden en el pròxim ple com ha ocorregut ja en la Diputació d’Alacant”, ha conclòs.