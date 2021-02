Cs registra una bateria de preguntes sobre l’excés de prefectures en la Diputació

Connect on Linked in

Gil: “És preocupant que, de 43 llocs de treball en l’àrea de Personal, 28 siguen prefectures i algunes no tinguen subordinats”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha registrat “una bateria de preguntes sobre l’excés de prefectures en la Diputació”. “Volem saber des de quan està ocorrent això i si es dóna en altres serveis a part del de Personal”, ha explicat.

A més, ha concretat, “sol·licitem que se’ns diga quina és l’explicació tècnica perquè les prefectures no tinguen subordinats i perquè des de 2016, el nombre de prefectures haja augmentat més d’un 23%”. “A priori no sembla lògic que hi haja caps sense personal a càrrec i que, de 43 llocs de treball, hi haja 28 prefectures”, ha indicat.

D’altra banda, ha detallat Gil, “també hem preguntat per l’abús de la temporalitat i les comissions de servei, entre altres parts de l’informe d’Intervenció que reflecteixen que la gestió de Diputació en recursos humans deixa molt a desitjar”.

En aquest sentit, la diputada de Cs ha recordat que “fa temps que venim advertint que aquest tipus d’informes posarà deures al bipartit perquè gestione d’una altra manera”. “Un govern bipartit, PSPV i Compromís, no pot suposar augmentar prefectures perquè la institució necessita el mateix personal tant si hi ha un partit governant com si hi ha dos”, ha argumentat.