Cs sol·licita una neteja igualitària per a tota Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vidal: “Hi ha zones perifèriques, com la muntanyeta i la plaça de Cartonatges, on s’acumula la brutícia i no es desinfecten els parcs diàriament”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal ha sol·licitat “una neteja igualitària per a tota Alzira”. “Hem rebut les crítiques de veïns de la muntanyeta i hem comprovat també en la plaça de Cartonatges l’acumulació de fem i brutícia”, ha denunciat l’edil.

A més, “no s’estan desinfectant els parcs diàriament com s’ha de fer davant el risc de contagi per coronavirus”. “No pot ser que unes zones de la ciutat es netegen i altres no”, ha criticat.

Per a Vidal, “tota la ciutadania paga els seus impostos i, per tant, s’ha de tractar a tots els veïns igualitàriament”. “Les zones perifèriques mereixen el mateix servei que les cèntriques, no pot haver-hi ciutadans de primera i de segona”, ha advertit.