CSIF alerta de la falta de metges en unitats del SAMU i exigeix a Conselleria de Sanitat un reforç urgent de personal

Connect on Linked in

La central sindical adverteix d’atencions sense facultatiu de vehicles de les unitats d’Utiel o Massamagrell

El sindicat CSIF alerta de l’escassetat de contractacions de metges per al Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) per a cobrir els torns de vacances. Aquesta circumstància provoca que hi haja vehicles que estiguen sent mobilitzats sense facultatiu, la qual cosa suposa un greu risc per a la ciutadania. La central sindical reclama a Conselleria de Sanitat reforços urgents de sanitat per a cobrir tots els serveis.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que existeix una manca de metges en el SAMU que s’agreuja en època estival, amb la necessitat de cobrir els torns de vacances dels seus professionals. La situació arriba fins al punt que, davant la citada escassetat de facultatius, Conselleria ha decidit prioritzar les unitats de 24 hores i llevar a professionals de bases que solament estan actives 12 hores diàries.



CSIF continua explicant que aquesta decisió provoca que l’ambulància del SAMU de Paterna, que atén 12 hores, haja sigut traslladada a Cullera i substituïda per un vehicle d’intervenció ràpida, que solament assisteix en el punt on es troba el pacient, però que no trasllada. De la mateixa manera, en bases com Utiel, Massamagrell o la de la nova Fe, que també són de 12 hores, els vehicles estan sent mobilitzats sense metge, ja que a aquest ho destinen a bases de 24 hores per a cobrir torns de vacances.



La central sindical avisa que eixir sense metge va contra la pròpia essència que, com el seu propi nom indica, distingeix al Servei d’Atenció Mèdica Urgent. De la mateixa manera, “posa en risc l’assistència a la ciutadania i genera una greu situació d’indefensió per al personal d’infermeria del SAMU, que es veu obligat a intervindre sense metge, ja que des de la direcció del CICU si que mobilitzen a aquests vehicles quan es produeix una emergència”.



El sindicat considera especialment alarmant aquesta circumstància en plena pandèmia, amb un increment de contagis, quan Conselleria de Sanitat hauria de mostrar-se sensible i eficaç per a reforçar tots els seus serveis i millorar l’atenció a la població.

CSIF, en aquesta línia, ha vingut reclamant amb insistència en els últims anys l’increment de 12 a 24 hores de l’assistència en les bases de Paterna, Utiel, Buñol o Oliva, que, a més de trobar-se en llocs pròxims a carreteres especialment concorregudes en operacions de trànsit estivals, són localitats que incrementen el seu nombre d’habitants en època vacacional.