CSIF alerta de l’efecte del temporal a les aules en mancar la majoria de filtres HEPA i depurar l’aire obrint finestres

El sindicat lamenta que Conselleria d’Educació no haja millorat la ventilació dels centres en aquests mesos

El sindicat CSIF alerta de l’efecte del temporal que està patint la Comunitat Valenciana a les aules, ja que la majoria basa la depuració de l’aire i ventilació a obrir finestres. La central sindical lamenta que la falta de previsió i d’inversió per part de Conselleria, al no instal·lar filtres HEPA en tots els espais lectius, aboca ara a patir les inclemències meteorològiques a l’interior dels centres.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha vingut insistint des de l’inici de curs en la instal·lació de filtres purificadors HEPA en totes les aules. Al novembre Conselleria va anunciar que els col·locaria en 8.000 que presentaren pitjors condicions de ventilació. No obstant això, la majoria de les aules no disposa d’aquests purificadors i continua basant la seua ventilació en l’obertura de finestres.

CSIF explica que aqueixa manca s’estén també a mesuradors de CO₂ per a analitzar la qualitat de l’aire, que igualment li ha vingut exigint des de principis de curs el sindicat que els habilitara. Aquesta situació provoca que no s’haja produït un increment de la seguretat a les aules enfront de la pandèmia al llarg del curs i que en la majoria dels casos la prevenció es base a obrir finestres perquè s’airegen.

La central sindical ha posat l’accent que la seguretat no ha de centrar-se principalment a obrir les finestres, sobretot davant una baixada hivernal de temperatures com la que es va produir al gener o davant l’arribada de temporals primaverals com el que pateix la Comunitat Valenciana durant aquests dies.

CSIF lamenta que Conselleria d’Educació no haja adequat en els set mesos i mig que portem de curs les aules a la situació de pandèmia i que haja deixat la prevenció únicament en mans dels equips directius i del personal docent. El sindicat urgeix a l’Administració a instal·lar filtres HEPA i mesuradors de CO₂ en totes les aules per a evitar que la ventilació es limite a obrir les finestres, sobretot en situacions com l’actual, de temporal, amb el risc que implica de refredat i entrada d’aigua per la pluja en les classes.