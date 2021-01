CSIF alerta de les precàries condicions laborals del col·lectiu de tècnics d’emergències sanitàries i reclama millores

Connect on Linked in

El sindicat CSIF alerta de les precàries condicions laborals que pateix el col·lectiu de tècnics d’emergències sanitàries, que agrupa a al voltant d’un miler de professionals a la Comunitat Valenciana. La central sindical reclama la dotació diària de màscares FFP2, bases més àmplies i un increment de personal.

El (CSIF) explica que, malgrat “l’experiència i solvència demostrades” per aquests professionals, no solament no han sigut inclosos en el grup 2 per a la vacunació ni han percebut la paga addicional per estar en primera línia entre març i juny, sinó que tampoc reben mitjans de protecció bàsics, com a màscares FFP2 diàries.

El sindicat assenyala que “amb la pandèmia s’han agreujat problemes ja existents anteriorment, com les diminutes bases des de les quals desenvolupen la seua labor.

CSIF exigeix amb urgència més mitjans de protecció, una ubicació en bases de major amplitud i un increment de personal i de recursos per a uns professionals que “estan en primera línia de batalla contra el virus en aquesta pandèmia i encara no saben quan seran vacunats”.