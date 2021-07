CSIF alerta del tancament de la Unitat de preingressos a l’hospital de la Ribera i del risc que genera per als pacients

Connect on Linked in

El sindicat demana que es mantinga la dotació de personal i la seua obertura 24 hores com a reforç d’Urgències

El sindicat CSIF ha exigit a la Direcció del departament de salut de la Ribera l’obertura com a tal de la Unitat de preingressos, també coneguda com a Primera Central, i el manteniment del personal. La central sindical adverteix que la decisió de desmantellar-la suposa un risc per als pacients, ja que es queden sense l’espai on atendre’ls de manera adequada després d’ingressar en Urgències i mentre esperen llit en planta. Entre els professionals també ha generat malestar, i 17 dels seus components han demanat el trasllat.

El sindicat assenyala que des de llavors la unitat ha patit diferents canvis organitzatius, i abans de la virulència de la pandèmia va arribar a tancar-se a les nits, caps de setmana i festius.

La central sindical destaca la labor d’aquesta unitat per a derivar pacients de urgències pendents d’ingrés. I lamenta la decisió adoptada per la Direcció de convertir-la en una prolongació de l’hospital de dia per a realitzar tractaments com els de reumatologia, la qual cosa, en la pràctica, suposa desmantellar la unitat, que prestava servei els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia, i ara atén de dilluns a divendres al matí i a la vesprada, però no a la nit.

CSIF avisa que aquesta circumstància, a més de provocar un minvament en l’atenció, sobretot ara que està incrementant-se de nou la incidencia de contagis per covid, també implica “una sèrie d’irregularitats que vulneren la normativa que regeix la possessió d’una plaça vacant vinculada a un servei d’hospitalització.