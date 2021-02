CSIF alerta dels problemes pel trasllat d’urgències ginecològiques a urgències pediàtriques a l’hospital Clínic

Connect on Linked in

El sindicat avisa del risc per a la salut d’embarassades i de xiquets que acudeixen a aqueixos serveis d’aquest centre de referència

El sindicat CSIF alerta dels problemes que està generant la deslocalització del paritori de l’hospital Clínic de València i el trasllat d’urgències obstètric-ginecològiques a la unitat d’urgències pediàtriques. Aquest canvi es va produir en reutilitzar-se el paritori i les dependències d’urgències ginecològiques per a habilitar habitacions d’UCI per a pacients amb covid-19. El sindicat lamenta la falta de planificació i adverteix del risc per a embarassades i per a xiquets.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que ara la sala d’exploracions d’urgències obstètric-ginecològiques i la sala d’observació pediàtrica comparteixen espai. L’única separació entre ambdues la constitueix un paraven que ni tan sols tanca completament el cubiculum. Aquesta situació provoca, per exemple, la coincidència de pacients en sales comunes o que no es respecte els circuits covid.



El sindicat alerta també de la “amenaça per a la seua salut” que suposa “situar a embarassades en zona d’urgències pediàtriques, ja que corren el risc de contagiar-se de malalties pròpies de xiquets, com a rubèola o pallola, la qual cosa pot tindre greus conseqüències per a la vida i el desenvolupament del fetus”. A més, avisa de la falta d’intimitat, ja que “no existeix un espai on puguen canviar-se les dones, la qual cosa provoca a vegades que ho facen en una sala d’exploracions pediàtriques, amb el risc d’infecció creuada que aquesta pràctica suposa”.



CSIF insisteix en aquesta qüestió de desprotecció del pacient, ja que, com indica, “el lavabo per a les pacients es troba en la sala d’espera, la qual cosa obliga, tant per qüestions fisiològics com per a presa de mostres, a eixir en camisón a un espai concorregut”.



La central sindical, de la mateixa manera, recalca que, amb aquesta reubicació, “l’espai per a la reanimació de nounats no és l’adequat ni per grandària ni per dotació de material”. Referent a això posa com a exemple la falta de magatzem, la qual cosa deriva en què “material necessari per a l’atenció d’urgències obstètric ginecològiques siga emmagatzemat en una banyera”.



El sindicat lamenta aquesta situació, màximament en un recinte com el Clínic, hospital de referència en neonatologia i que disposa d’un equip de professionals altament qualificat per a atendre problemes importants en nounats.



CSIF considera que aquesta reubicació, que no ha tingut en compte l’opinió de les matrones, que han advertit del risc, ni ha respectat torns de personal d’infermeria i TCAE ni s’ha traslladat prèviament als treballadors, es podria haver evitat “d’haver-se condicionat l’hospital de campanya o el militar per a pacients greus de covid-19 o d’haver-se emprat l’hospital de la Malva-rosa per a situar la unitat d’endoscòpies digestives i redissenyar aqueix espai del Clínic com a UCI de covid en lloc d’ocupar el paritori”.