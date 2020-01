CSIF alerta dels sis graus en els jutjats de Xàtiva i demana la revisió urgent de la calefacció també a Alzira i Sueca

Connect on Linked in

El sindicat explica que els treballadors no es lleven els abrics i porten estufes i que aquesta situació es repeteix a les sales de vista

El sindicat CSIF alerta dels fins a sis graus de temperatura que suporten aquest matí treballadors i usuaris dels jutjats de Xàtiva al no funcionar la climatització. La central sindical reclama una revisió i reparació urgent i alerta que aquests problemes es repeteixen en els jutjats 1, 2 i 3 d’Alzira i en el 2 i 3 de Sueca.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) comenta que l’edifici que alberga els quatre jutjats de Xàtiva, el Registre Civil, el Servei Comú i el Deganat té una elevada antiguitat, sostres alts i unes condicions que no són les més adequades. En aquesta situació, la calefacció o no funciona o s’activa durant una estona per a després parar-se, la qual cosa provoca que la temperatura exterior, que aquest matí arribava a sis graus, no es mitigue a l’interior de l’edifici.



El sindicat apunta que davant aquesta situació els treballadors es veuen obligats a portar triple mànega, amb els abrics posats, i fins i tot a portar dels seus domicilis estufes i reposapies elèctrics. La central sindical reclama una revisió urgent del sistema de climatització, ja que enguany als empleats no els consta que s’haja produït l’habitual revisió de l’aire i de conductes.



CSIF assenyala que els problemes de calefacció, que afecten tant els jutjats com a les sales de vistes, es repeteixen també en els jutjats 1, 2 i 3 d’Alzira i en Registre Civil i Fiscalia, situats en la ronda d’Algemesí. Una circumstància similar es dóna en l’edifici principal del partit judicial de Sueca i afecta als jutjats 2 i 3.



La central sindical porta temps reclamant a Conselleria de Justícia una revisió exhaustiva de les instal·lacions. Ara la baixada de les temperatures i la falta d’una climatització adequada per a afrontar-la demostren més si cap aqueixa necessitat de revisió i actualització.

