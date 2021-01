CSIF alerta d’un brot amb 52 positius en la presó de Picassent i exigeix mesures urgents per a evitar més contagis

El sindicat reclama la suspensió temporal de permisos pel potencial perill per a interns i treballadors

El sindicat CSIF denuncia l’expansió d’un brot de covid-19, amb 52 contagis, en el centre penitenciari Antonio Asunción de Picassent. La central sindical assenyala que aquest brot s’ha iniciat després del retorn de permís d’un intern. El sindicat insisteix en l’aplicació de mesures urgents per a evitar contagis, com la suspensió temporal de permisos i conduccions.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que el brot, que es va detectar en la vesprada d’ahir i que a aquestes hores del matí ja s’ha ampliat a 52 persones, s’estén entre els mòduls 14 i 16. El sindicat assenyala que aquesta situació també podria afectar funcionaris de presons encarregats d’aquests mòduls. CSIF ve insistint en la necessitat de realitzar PCR amb periodicitat als treballadors de centres penitenciaris.

El sindicat lamenta que aquest brot s’haja produït en un context en què Institucions Penitenciàries no ha aplicat mesures preventives reclamades per CSIF, com la suspensió temporal de permisos i conduccions a causa del potencial perill de contagi que podia suposar per a la salut d’interns i treballadors del centre.

La central sindical també ha sol·licitat amb reiteració, tant a les direccions de les presons com a Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, la distribució generalitzada d’equips de protecció individual adequats per als treballadors. Aquesta mateixa manca l’ha denunciada CSIF davant Inspecció de Treball, Defensor del Poble i Parlament Europeu.

CSIF va traslladar igualment el passat 4 de gener a Secretaria General d’Institucions Penitenciàries l’elaboració urgent del pla de vacunació per a funcionaris de presons, de manera que garantisca la protecció dels treballadors enfront del coronavirus, ja que es tracta d’un col·lectiu que pateix un elevat risc de transmissió i exposició, i té la catalogació de servei essencial. El sindicat recorda l’especial situació del centre penitenciari de Picassent per l’alt nombre de reclusos ingressats i el risc d’expansió de contagis.