CSIF avisa de la falta de vacunació a personal de Salut Pública i urgeix a Conselleria a administrar-los dosi de Pfizer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El sindicat assenyala que treballadors a València no han rebut la seua vacuna malgrat estar inclosos en el grup 3B

El sindicat CSIF adverteix que gran part del personal de la Direcció General de Salut Pública a València, dependent de la Conselleria de Sanitat, no ha sigut vacunada malgrat formar part, en el calendari de vacunació, del grup 3B i que ja estan rebent la seua dosi persones del grup 6. La central sindical urgeix al fet que els administren la vacunació i que, igual que els seus companys, siga amb Pfizer.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que dins de l’edifici de la Direcció General de Salut Pública es troben el laboratori, que analitza les mostres d’aigua, aliments i aire i ho componen quasi un centenar de persones, el Servei d’Epidemiologia, l’oficina del Pla del Càncer, Seguretat Alimentària o el propi servei de vacunes, que rep i organitza el seu subministrament i administració.

El sindicat recalca que la labor d’aquests professionals ha sigut considerada essencial des de l’inici de la pandèmia, i durant els mesos de confinament de 2020 la van desenvolupar presencialment. No obstant això, malgrat aqueix caràcter essencial, del risc que comporta l’anàlisi de mostres o del fet que estigueren inclosos en el grup 3B, gran part del col·lectiu de la Direcció General de Salut Pública a València no ha rebut ni la primera dosi de la vacuna ni els han donat previsió de quan li l’administraran. Aquesta situació contrasta, a més, amb el fet que les plantilles de Salut Pública en altres localitats sí que estan vacunades.

La central sindical reclama una vacunació immediata de la totalitat els professionals de Salut Pública i que, igual que els seus companys del sector sanitari, reben la dosi que els correspon de Pfizer o de Moderna. De la mateixa manera, demana que aqueixa vacunació urgent es faça extensiva al personal de Serveis Centrals de Conselleria de Sanitat, que també està sense vacunar.