CSIF avisa de la pèrdua de més d’un centenar d’efectius del Servei Estatal d’Ocupació en plena tramitació de ERTE

Connect on Linked in

El sindicat adverteix que aquesta situació agreujarà la situació d’unes oficines saturades

El sindicat CSIF adverteix de la pèrdua de més d’un centenar d’efectius del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a la Comunitat Valenciana per la no extensió a tot 2021 dels contractes del personal interí incorporat en les oficines. La central sindical alerta que aqueixa pèrdua de professionals es produeix en una administració ja minvada d’efectius i en plena saturació per la tramitació de ERTE



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que en lloc de prorrogar a tot 2021 els contractes de 1.500 treballadors incorporats per a reforçar el SEPE en tota Espanya, com va demanar el propi organisme i reivindica CSIF, el Govern ha decidit contractar-los únicament fins a març. Aquesta situació provocarà que, amb les oficines saturades per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTEs), 55 treballadors de la província de València, 49 d’Alacant o 16 de Castelló no seguiran a partir del 31 de març.



El sindicat alerta de l’increment dels retards en la tramitació i en l’atenció que suposarà aqueixa marxa en unes oficines que vénen arrossegant pèrdua estructural d’efectius en les seues plantilles en els últims anys. A la província de València, per exemple, el SEPE ha passat de comptar amb 430 professionals en 2015 a quedar-se en 375 en 2020.



CSIF reclama amb urgència reforços de personal en unes oficines desbordades. Per exemple, en la de Juan Llorens, a València, sis empleats atenen 120 cites diàries.

A Burjassot arriben a les 135, amb 15 dies d’espera des que l’usuari sol·licita la cita fins que és atés. El sindicat insisteix que les oficines d’ocupació estatal “necessiten amb urgència més personal per a gestionar tant l’allau de ERTEs com la resta de prestacions”.