CSIF avisa de temperatures de 30 graus en l’oficina més concorreguda de DNI de València per no reparar la refrigeració

El sindicat lamenta que persistisquen els problemes amb l’aire condicionat en un local amb 700 usuaris citats diàriament

El sindicat CSIF adverteix que les temperatures a l’interior de les dependències de l’oficina de tramitació de DNI i passaport del carrer Hospital, la més concorreguda de València, voregen els 30 graus a causa dels problemes amb la refrigeració. La central sindical ha alertat de la situació tant al Ministeri de l’Interior com a Prefectura Superior de Policia Nacional a València i reclama solucions urgents.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que en els últims mesuraments realitzats a l’interior d’aquesta oficina, la temperatura aconseguia els 29,5 graus, per damunt dels 27, el màxim contemplat en el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.



CSIF ha presentat escrit tant al Ministeri de l’Interior com a Prefectura Superior relatant una situació que s’allarga en el temps per falta de solucions. El sindicat assenyala que la refrigeració no funciona en gran part d’aquestes dependències i avisa que la decisió adoptada d’instal·lar dos ventiladors en la paret resulta del tot insuficient, sobretot amb les mampares de separació, que frenen el pas de l’escàs corrent d’aire.

El sindicat recalca que en aquestes dependències de tramitació citen diàriament a uns 700 usuaris per a expedició de DNI, passaport o documentació d’estrangeria, la qual cosa converteix a l’oficina en la més transitada de la província de València. Està atesa per una plantilla de 19 treballadors. CSIF subratlla en el seu escrit que tant aquests empleats públics com els usuaris que acudeixen “pateixen cada dia la calor sufocant a l’interior de l’oficina que provoca aquest mal funcionament de l’aire condicionat”.



La central sindical urgeix al Ministeri de l’Interior i a Prefectura Superior en l’escrit interposat a “es repare urgentment els aparells d’aire condicionat d’aquesta oficina al no complir-se en el seu interior les garanties mínimes que exigeix el Reial decret 486/1997”, la qual cosa suposa un risc per a la seguretat i salut dels treballadors”.

CSIF lamenta que, malgrat vindre insistint amb reiteració en aquest problema i en la reclamació de solucions i de denunciar-lo públicament a principis de juny avisant de la “calor sufocant” quan començaren a pujar les temperatures, no hagen solucionat les deficiències en la climatització. El sindicat considera que ni el Ministeri de l’Interior ni Prefectura Superior poden allargar més la situació.