CSIF avisa que Conselleria frena millores per al personal MIR i EIR malgrat la necessitat de reforços sanitaris a l’estiu

El sindicat adverteix que aquests professionals poden marxar-se a altres autonomies amb millors condicions

El sindicat CSIF avisa que Conselleria de Sanitat no solament no ha aplicat les millores laborals que va anunciar per al personal resident, sinó que tampoc ha convocat des de febrer el Fòrum de Negociació per a abordar la situació d’aquest col·lectiu i escoltar les propostes sindicals. La central sindical adverteix que aqueixa postura, en la pràctica, suposa un fre per a aquest col·lectiu, la labor del qual resulta especialment necessària en època estival i que podria emigrar a altres autonomies.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que el personal laboral resident, com MIR, EIR, FIR o PIR, engloba a un conjunt d’al voltant de 3.600 professionals. Aquests treballadors fan la seua tasca en unes condicions precàries, que van millorar de “manera insuficient”, com va advertir CSIF, en la convocatòria del Fòrum de Negociació de febrer, amb uns canvis proposats per Conselleria en permisos, llicències o jornades.

La central sindical continua relatant que, no obstant això, aqueixes millores no s’han aplicat des del seu anunci al febrer. El sindicat ha vingut reclamant en diferents escrits també el reconeixement del dret d’aquests professionals a percebre l’abonament del complement d’atenció continuada en les pagues extraordinàries amb efectes econòmics des de l’1 de març de 2020, amb els interessos que corresponga.

CSIF denúncia el “menystinc” de Conselleria al personal laboral resident, amb el perjudici que això significa per a aquests professionals i per a l’atenció a l’usuari. El sindicat adverteix del “moment crucial” que suposen aquestes setmanes, ja que la formació d’aquest personal va concloure al maig i ara reben ofertes de diferents autonomies per a incorporar-se.

La central sindical assenyala que en aquest context, amb altres comunitats que ofereixen millors condicions laborals i sense haver avançat en les seues en la valenciana, gran part d’aquests professionals poden emigrar després d’haver-se format i haver invertit en la seua preparació en el territori valencià. Aquesta “fugida de talent” es produiria en l’avantsala de la temporada estival, quan molts són contractats com a reforç.

CSIF adverteix que l’anunci del president de la Generalitat de la contractació de 6.500 professionals per a la sanitat valenciana podria quedar sense contingut si no troba personal per a incorporar-se. En aquest context, la central sindical urgeix a la Conselleria de *Sanitat al fet que aplique les millores laborals a aquest col·lectiu a les quals es va comprometre i al fet que convoque immediatament el Fòrum Autonòmic de Negociació de les condicions de treball del personal laboral.