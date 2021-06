CSIF considera “del tot insuficient” la productivitat per al personal de la sanitat i exigeix més pressupost a Conselleria

Connect on Linked in

El sindicat qualifica de “nova retallada” la proposta de l’Administració que no compta amb els 9.300 contractes

El sindicat CSIF ha traslladat hui a Conselleria de Sanitat que considera “del tot insuficient” el pressupost destinat al pagament de la productivitat de l’any 2020 al personal de la sanitat valenciana. La central sindical ha exigit un muntant superior i ha lamentat que l’Administració “no incentive als seus professionals”. Aquest plantejament l’ha traslladat a la

Comissió Central de Seguiment de la Productivitat Variable celebrada aquest matí.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denúncia que la Generalitat pràcticament repeteix el mateix pressupost destinat a la productivitat de 2020, amb la diferents ones de la pandèmia, que l’empleat en 2019, i que suposa una quantitat global de 18,6 milions. El sindicat explica que a més de no incentivar al personal, no té en compte la contractació de 9.300 professionals més per acúmulos de tasca en els anomenats contractes covid, que tenen dret a percebre aqueixos emoluents.

El sindicat assenyala la lògica que repartir quasi els mateixos diners entre més professionals implica que cadascun d’aquests últims percebrà menys, la qual cosa “en la pràctica suposa una nova retallada”. La productivitat de 2019 va comportar un import mitjà anual de paga –que s’abona a l’any següent- per objectius de 649 euros per a un treballador de grup A1 i de 204 per a un altre de C2, per quantificar-ho amb exemples. La mitjana passa de 412 euros en la productivitat de 2019 a 396 en la de 2020, una nova retallada que se suma al descens dels últims anys.



La central sindical lamenta que “hem vingut advertint en anteriors reunions de la insuficiència d’aqueixes quantitats i de la necessitat que Sanitat demane a Conselleria d’Hisenda una consignació major. No obstant això, l’Administració ha vingut quasi amb la mateixa proposta i no ha valorat l’esforç dels professionals”.



El sindicat recalca que en 2020, un any marcat per la pandèmia, els treballadors de la sanitat “no és que hagen complit els seus objectius al 100%, sinó que ho han fet al 200% per l’envergadura i gravetat de la tasca que han hagut d’assumir sense els mitjans necessaris”. No obstant això, Conselleria a penes ha incrementat l’import pressupostari en 300.000 euros respecte al de 2019 malgrat haver de distribuir-lo entre més professionals de la sanitat.



La central sindical insisteix que, amb aquestes condicions, “l’Administració valenciana desincentiva als seus treballadors”, al mateix temps que recorda la constant marxa a altres autonomies on gaudeixen de millors condicions laborals i més recursos. Referent a això, destaca l’elevada càrrega de treball deguda no solament a la pandèmia, sinó a l’existència de 11.000 places vacants estructurals no cobertes i que provoquen una sobrecàrrega laboral en les plantilles actuals.