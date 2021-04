CSIF de la Ribera Hospital alerta de problemes de personal en el Samu

Connect on Linked in

El sindicat CSIF de l’Hospital de la Ribera alerta de les dificultats per a contractar personal de bossa per a cobrir baixes o vacants d’infermeria en les diferents unitats del Servei d’Assistència Mèdica Urgent (SAMU) a la Comunitat Valenciana

La central sindical ha reclamat a Conselleria de Sanitat la convocatòria urgent de la Taula Tècnica per a solucionar una de les principals causes d’aquesta dificultat: l’exclusivitat laboral



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que, al contrari que ocorre amb metges i tècnics d’emergències sanitàries, el personal d’infermeria del SAMU no pot compatibilitzar la seua labor amb cap altra

Aquesta circumstància contrasta igualment amb el fet que en altres comunitats autònomes sí que està permesa la compatibilitat per al personal d’aquest servei



El sindicat assenyala que aquesta situació provoca que resulte complicat trobar professionals en bossa per a cobrir baixes o vacants d’una plantilla d’infermeria, la del SAMU, composta per al voltant de 200 treballadors

El motiu consisteix en el fet que quan anomenen a personal de la citada bossa per a cobrir una substitució d’un mes o d’una setmana, per exemple, han de renunciar a qualsevol altre treball que estiguen exercint, normalment en sanitat privada

La central sindical alerta que estos professionals no poden mantindre la seua unitat familiar amb contractes precaris en el SAMU al llarg de l’any sense tindre l’oportunitat d’accedir a una altra font d’ingressos



Este fet provoca que el personal d’infermeria opte per cobrir baixes o vacants en hospitals o en centres de salut, on no existeix aqueixa exclusivitat, o emigre a altres autonomies, on tampoc resulta obligatòria la dedicació exclusiva per al personal d’infermeria del SAMU

Emigració a altres regions que suposa una pèrdua de professionals i de l’atenció a la ciutadania per al sistema sanitari valencià