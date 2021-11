CSIF demana a Conselleria de Sanitat 22 places estructurals perquè reforcen centres de salut de Torrent, Alaquàs i Picanya

Print This Post

El sindicat s’ha dirigit a Gerència del departament de salut amb la finalitat que reclame la creació d’aquestes places

El sindicat CSIF ha demanat per escrit a Gerència del Departament de Salut València-Hospital General que transmeta a Conselleria de Sanitat la petició de creació de 22 noves places vacants estructurals en conjunt en els centres de salut integrats de Torrent i Alaquàs i en el centre de salut de Picanya.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha adoptat la iniciativa sabent que, tal com apunta en els escrits presentats de sol·licitud per cada centre de salut, “Conselleria de Sanitat està mantenint contactes amb les diferents gerències o directors de centre per a augmentar les plantilles de professionals creant places estructurals”.



El sindicat, en aquesta conjuntura, detalla en els seus escrits les necessitats més urgents de places que considera. En aqueix sentit, en el centre de salut integrat de Torrent enumera 12 places necessàries. Demana dos d’auxiliar administratiu, una de tècnic especialista en Radiodiagnòstic, tres d’Infermeria i sis de facultatiu especialista, en concret una de Pneumologia, Oftalmologia, Ginecologia, Endocrinologia i dues de Neurologia.



CSIF sol·licita, respecte al centre de salut integrat d’Alaquàs, un reforç de personal amb la creació de cinc places estructurals. En concret planteja una més d’auxiliar administratiu, una altra de zelador, una d’Infermeria, un de metge d’Atenció Primària i una última de pediatra.



La central sindical ha remés un tercer escrit referit al centre de salut de Picanya, també situat a la comarca de l´Horta Sud i pertanyent igualment al departament de salut València-Hospital General. Per a aquest centre reclama dues places d’auxiliar administratiu, una de zelador, una altra d’Infermeria i una cinquena de metge d’Atenció Primària.



El sindicat insisteix en els seus tres escrits, cadascun amb el detall de cada centre de salut, en què “és necessari invertir en sanitat i crear places estructurals per a comptar amb un sistema públic sanitari ben dimensionat que dispose dels millors professionals i puga prestar la deguda atenció a la ciutadania”. Aquesta situació no es produeix en l’actualitat “davant la pèrdua contínua en els últims anys de llocs de treball i davant la greu crisi sanitària del covid 19”.



CSIF reclama, en el conjunt de la Comunitat Valenciana, la creació de 11.000 places estructurals “que cobrisquen el dèficit de recursos humans en el sistema sanitari a tots els nivells assistencials”.