CSIF demana a Conselleria que faça avaluacions de risc psicosocial als professionals sanitaris

Durant els últims 15 dies de restriccions a la Comunitat Valenciana s’ha registrat un descens del 39 % en les hospitalitzacions, ja inferiors a les 3.000, i s’ha reduït la incidència un 41 %, amb una caiguda de 682 punts, la qual cosa suposa registrar 777 casos per 100.000 habitants.

La situació sanitària a la Comunitat ha millorat però fins d’ací 15 o 20 dies no començarà a notar-se una disminució més significativa.

El personal sanitari està travessant una situació d’esgotament general.

Des del Sindicat CSIF Sanitat demanen a Conselleria que facen avaluacions de risc psicosocial als professionals sanitaris, per conéixer exactament com es troba el personal per poder seguir fent front a la pandèmia.

A més CSIF insta a Conselleria a que aclarisca l’estratègia per a vacunar contra covid-19 i al fet que garantisca la seguretat del personal.

El sindicat CSIF també exigeix accelerar la vacunació del col·lectiu de vigilants de seguretat com a grup de risc i que no siga relegat. La central sindical, que insta el Consell de la Generalitat que recolze aquesta mesura i defense al col·lectiu, recorda que ja van ser considerats personal essencial durant el confinament i que estan en primera línia en infraestructures crítiques.