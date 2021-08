Csif demana a Conselleria retardar l’inici de les classes més enllà del 8 de setembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El sindicat CSIF ha demanat hui a Conselleria d’Educació que l’inici del curs escolar 2021/2022 es produïsca el dilluns 13 de setembre en lloc del dimecres 8, com ha proposat l’Administració

La central sindical adverteix que l’ús obligatori de màscares elevarà la sensació tèrmica que generen les altes temperatures habituals en aqueixa època de l’any

A més, assenyala la necessitat d’adaptar els centres a les mesures i protocols exigits pel Ministeri.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que ha traslladat a la reunió de Taula Sectorial d’Educació de hui la seua proposta

El sindicat considera que aqueixos cinc dies de diferència en l’inici de curs respecte al plantejament de Conselleria permetrien rebaixar la intensitat de la calor en els centres, l’efecte dels quals s’incrementarà per l’ús obligatori de màscares, per la falta d’aire condicionat en la majoria d’aules i per l’increment d’alumnat amb la disminució de la distància de seguretat que pretén el Ministeri d’Educació



El sindicat considera necessari també, de cara al pròxim curs, una millora de les infraestructures i més mesures de prevenció, que incloguen, per exemple, la dotació de filtres HEPA i mesuradors de CO₂ a la totalitat d’aules

De la mateixa manera, recalca que els canvis en els protocols dictats pel Ministeri requeriran d’un temps d’implantació, per la qual cosa urgeix a Conselleria al fet que comence al més prompte possible