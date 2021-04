CSIF demana a Delegació del Govern instal·lar mesuradors de C02 en tots els centres de treball de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El sindicat exigeix que no impedisca la labor dels delegats de prevenció i que protegisca més els 12.000 empleats de AGE

El sindicat CSIF ha insistit per escrit a Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana en què instal·le mesuradors de C02 en tots els centres de treball d’Administració General de l’Estat (AGE), on desenvolupen la seua labor al voltant de 12.000 empleats públics. La central sindical també exigeix que no impedisca als delegats de prevenció mesurar la concentració de C02.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que a l’octubre ja va sol·licitar a Delegació del Govern que instal·lara mesuradors. No obstant això, des de llavors la majoria d’espais segueix sense aquest mètode de control de la qualitat de l’aire, fonamental en situac i ons de pandèmia com l’actual. Per exemple, solament quatre dels 17 Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) tenen mesurador.



CSIF, davant la falta de mesures, va començar, per mitjà dels seus delegats de prevenció, a realitzar proves de concentració CO2 en els centres de treball per a comprovar si el resultat és menor de 800 ppm, perquè a partir d’aqueixa quantitat ja s’estaria inspirant un 1% de l’aire respirat per una altra persona, per la qual cosa hi hauria un major risc de contagi. No obstant això, en alguns espais, com en l’hall de l’entrada de l’oficina de la Seguretat Social en Juan Llorens, a València, va detectar fins a 2.720 ppm.



La central sindical relata en el seu recent escrit que, davant els mesuraments realitzats per CSIF, “en algunes entitats gestores de la Seguretat Social han donat instruccions en els seus centres de treball per a impedir dur a terme mesuraments de concentració de C02 en les seues instal·lacions per part de delegats de prevenció, la qual cosa suposa incomplir la legislació vigent”.



El sindicat detalla en el document interposat davant Delegació del Govern que “impedir realitzar aquests mesuraments per part dels delegats de prevenció comporta deixar buida i sense contingut la facultat que tenen aquests delegats de vigilància de les condicions de treball, i la seua possibilitat, a l’empara de l’article 21 de la Llei 31/1995, de paralitzar activitats davant risc greu i imminent”.



CSIF, a causa de situació, sol·licita a Delegació del Govern que “no s’impedisca realitzar els mesuraments de condicions ambientals (temperatura, humitat, concentració de CO₂, il·luminació, etcètera) per part dels delegats de prevenció del sindicat en els centres de treball de AGE a la Comunitat Valenciana, s’accepte la nostra col·laboració i es respecten les competències que ens assigna l’article 36 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals”.