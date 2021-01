CSIF demana a la FVMP que inste als ajuntaments a estendre el teletreball per a reduir els contagis entre els seus empleats

El sindicat lamenta que cada consistori aplique unes normes diferents i adverteix del risc de deixar serveis sense atendre

El sindicat CSIF alerta de la situació actual del teletreball en l’Administració Local, amb criteris molt dispars entre ajuntaments. La central sindical adverteix que en alguns casos segueixen amb tota la plantilla treballant de manera presencial. El sindicat insta a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) a dictar uns criteris que servisquen de base i que, com a mínim, contemplen arribar al 50% de teletreball, com ha decretat recentment la Generalitat.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera una incongruència que en nombrosos municipis apel·len a la responsabilitat dels ciutadans i criden al autoconfinament i, després, no limiten al màxim el contacte entre els seus empleats públics i amb els usuaris impulsant el teletreball als ajuntaments.

El sindicat adverteix del risc de l’actual situació tant per als propis treballadors d’Administració Local com per als veïns de les diferents localitats, ja que si ocorre un cas de contagi en el treballador d’un servei, podria veure’s abocat tot aqueix servei a romandre en quarantena, la qual cosa provocaria un minvament en l’atenció a la ciutadania. CSIF va més enllà, i alerta que la multiplicació de contagis en l’actual conjuntura podria fins i tot causar el tancament complet de les instal·lacions d’algun ajuntament.

La central sindical considera necessari establir un criteri general que es base en la prevenció sanitària i el manteniment de les prestacions públiques a la població. Per a això assenyala com a imprescindible fomentar el teletreball en tots aquells llocs que no siguen d’atenció presencial directa a la ciutadania. El sindicat indica que, com a base millorable, es podria aplicar el 50% de màxim establit per la Generalitat per als seus empleats públics.