Csif demana a Sanitat actuar davant els retards d’atenció als pacients

La central sindical ha sol·licitat a l’Administració un llistat de les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques que s’han deixat de realitzar durant la pandèmia i que estaven programades, i el nombre de ciutadans afectats

La central sindical reclama un reforç de plantilla per a reduir la demora

La Central Sindical Independent i de Funcionaris ha sol·licitat a Conselleria un llistat del nombre de pacients damnificats per la suspensió de les seues proves diagnòstiques entre març i setembre del passat any, quan es van suspendre les intervencions

La central sindical ha demanat aqueixes dades per departaments i especialitats



El sindicat vol saber quants pacients no van poder ser valorats ni diagnosticats per especialistes i com afecta aqueix retard a la demora assistencial actual. També sol·licita la dada del nombre de pacients que, una vegada ajornada la seua prova diagnòstica, encara no se’ls ha realitzat aquesta



La central sindical insisteix que falta informació per part de Conselleria de Sanitat. De la mateixa manera, posa l’accent a transformar els contractes per acumulament de tasca per a fer front a la demora quirúrgica en places estructurals, amb el que incrementaria la plantilla de manera contínua i garantiria la qualitat assistencial



El sindicat destaca que la implicació dels professionals ha permés recuperar de la millor manera possible el temps en el qual la pandèmia va obligar a tancar la major part de quiròfans

En aquest sentit, lamenta que la resposta de Conselleria haja consistit a reduir el complement de productivitat assignat per professional corresponent a 2020, ja que a penes ha incrementat la xifra global i no ha tingut en compte la contractació de més de 9.000 treballadors pels denominats contractes covid, a més de deixar sense cobrar a una part, com a personal funcionari gestionat per Conselleria de Sanitat

CSIF exigeix a Conselleria un increment urgent de plantilles, necessari sobretot en una situació com l’actual en la qual s’arrossega un retard en proves diagnòstiques i intervencions a causa de la pandemia

En esta línia també reclama la màxima transparència a l’Administració i que aportació les dades reals, per departaments i especialitats, de les proves que no s’han realitzat i de com pensa recuperar-les