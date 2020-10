CSIF demana reforços immediats de personal a l’hospital de la Ribera davant el col·lapse d’Urgències amb pacients en corredors

Connect on Linked in

El sindicat CSIF demana reforços immediats de personal a l’hospital de la Ribera davant el col·lapse del servei d’Urgències, amb boxs quadruplicats i corredors habilitats com a zona de tractament. La central sindical alerta de la “caòtica situació”, amb fins a 30 persones esperant aquest matí pendents d’ingrés.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) avisa de la “pressió assistencial creixent, amb pacients amuntegats en el servei d’Urgències i pendents d’un llit en hospitalització”. Aquesta situació es produeix mentre “la unitat de preingresos, amb una inversió de 170.000 euros, està sent tancada els caps de setmana per no dotar-la d’una càrrega de treball, al contrari del que succeeix en la resta d’hospitals públics”.



El sindicat adverteix de “la situació límit, amb una pressió assistencial que ha crescut enormement i s’ha vist incrementada per múltiples ingressos per covid-19 en les últimes hores”. La central sindical reclama solucions urgents. En aquest sentit valora que la Direcció del departament haja rectificat i, davant les peticions de CSIF, haja acceptat la instal·lació d’una carpa o hospital de campanya per a tindre el doble circuit de pacients respiratoris en Urgències.



La central sindical, no obstant això, avisa que “l’habilitació de nous espais a l’hospital de la Ribera resulta imprescindible, però no serà efectiva si no va acompanyada d’un increment de personal de sanitat a l’hospital. L’actual plantilla no pot tornar a patir el viscut en la primera ona. Fan falta reforços immediats per a prestar l’atenció de qualitat que els pacients mereixen, a més d’habilitar zones de descans adequades per als treballadors extenuats”.