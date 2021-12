CSIF denuncia la falta de metges en unitats del SAMU en plenes festes nadalenques i amb augment de contagis per covid

Connect on Linked in

El sindicat alerta que fins a huit unitats mancaven de facultatiu el dia de Nit de Nadal i reclama més personal

El sindicat CSIF ha exigit per escrit a Conselleria de Sanitat Universal que “dote a les unitats SAMU dels suficients metges per a cobrir les necessitats sanitàries de la població”. La central sindical ho ha exigit davant la manca de facultatius en vehicles del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU), fet que en la jornada de Nit de Nadal va ocórrer fins a huit unitats a la província de València.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que el 24 de desembre, dia de Nit de Nadal, les unitats de Sagunt, Sueca, Paterna, Xàtiva, Oliva, Utiel, Alfauir (València) i Gandia (aquesta última a partir de les 18 hores) no comptaven amb facultatiu, amb el que l’equip del SAMU per a desenvolupar la seua labor es limitava a conductor i infermer. El sindicat subratlla l’especial minvament d’atenció en la franja costanera i turística de la província, coberta per bases com les de Sagunt, Sueca, Gandia i Oliva.



El sindicat alerta de la gravetat de la situació, que es repeteix sobretot en dates assenyalades com les vacacionals i que resulta especialment alarmant en la conjuntura de pandèmia actual. La central sindical recorda que aquests vehicles porten el rètol de SAMU perquè han de comptar amb un facultatiu en totes les seues assistències.



CSIF lamenta “la falta de solucions per part de Conselleria” i adverteix que pot reproduir-se aqueixa manca de facultatius en jornades com la de Nit de cap d’any, l’1 de gener o Reis. El sindicat insisteix que “es dote dels mitjans necessaris a aquestes unitats perquè siguen totalment operatives davant qualsevol atenció sanitària urgent que la població demande”.

El sindicat, en aquesta línia, demana la “depuració de responsabilitats de qui permet això i que falta al respecte tant a la ciutadania com a la resta de professionals del SAMU”.



El sindicat considera especialment alarmant aquesta manca en plena pandèmia, amb un increment de contagis, quan Conselleria de Sanitat “hauria de mostrar-se sensible i eficaç per a reforçar tots els seus serveis i millorar l’atenció a la població”.



CSIF, en aquesta línia, ha vingut reclamant amb insistència en els últims anys l’increment de 12 a 24 hores de l’assistència en les bases de Paterna, Utiel, Bunyol o Oliva, que, a més de trobar-se en llocs pròxims a carreteres especialment concorregudes en operacions de trànsit, són localitats que incrementen el seu nombre d’habitants en època vacacional. Aquestes bases, a més, es troben entre les més afectades per la manca de facultatius.