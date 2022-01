CSIF denuncia la pèrdua de 44 efectius en la plantilla de Trànsit a València i Alzira i reclama reforços de personal

Connect on Linked in

El sindicat exigeix a la DGT que cobrisca amb urgència les vacants existents i adverteix de la deterioració del servei

El sindicat CSIF denuncia la pèrdua de 44 efectius en les plantilles de Trànsit a València, entre la Prefectura Provincial i l’Oficina Local d’Alzira, des de 2016 fins a l’actualitat. La central sindical exigeix a la Direcció General de Trànsit (DGT) que cobrisca amb urgència les vacants existents amb la finalitat de reforçar unes plantilles minvades per a oferir l’atenció adequada a la ciutadania.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) adverteix de la deterioració que s’està produint per la contínua pèrdua de personal en les dependències de Trànsit a la província de València. En la Prefectura Provincial s’ha passat d’una plantilla de 211 empleats al tancament de 2012, a 188 en 2016 i a 153 en l’actualitat. Aquesta circumstància suposa la disminució de 58 efectius en menys d’una dècada.



El sindicat continua relatant que en l’Oficina Local d’Alzira, que atén comarques tan populoses com la Ribera, la Safor o la Vall d´Albaida, el declivi ha sigut fins i tot proporcionalment major, ja que ha passat de 32 professionals en 2012 a 30 en 2016 i a 21 en l’actualitat. Això suposa que ha vist reduït el seu personal en al voltant d’un 35% en una dècada.



La central sindical assenyala que aquesta situació es deu principalment a la falta de cobertura de vacants, encara que també a l’amortització de places. En la Prefectura Provincial de València existeixen 18 vacants d’operador d’informació sense cobrir, tres d’operador i una de cap d’explotació en el Centre de Gestió de Trànsit (CGT), dues de caps de negociat i una, respectivament, de coordinador d’examen, cap de secció, examinador i investigador de seguretat viària. El cas del CGT resulta especialment greu, ja que té un 30% del total de places de la plantilla sense cobrir malgrat ser considerat servei essencial.



CSIF explica que en l’Oficina Local d’Alzira la situació resulta similar, amb sis vacants d’operador d’informació sense cobrir, una d’examinador, una altra de cap de negociat i una novena d’operador de suport tècnic. El sindicat recalca que aquesta pèrdua de personal constitueix una mostra més del “abandó” de l’Oficina Local de Trànsit d’Alzira, la qual cosa redunda en “desmoralització” i el “estrés” entre els treballadors restants per aqueixa manca de recursos amb la qual han d’afrontar la seua tasca.

El sindicat, a més, adverteix que la greu situació actual pot empitjorar més en els pròxims anys a causa de la mitjana d’edat avançada del personal, que suposarà jubilacions que reduiran en major mesura la plantilla si aquests treballadors no són reemplaçats.

La central sindical, davant aquesta situació, exigeix a la Direcció General de Trànsit que, amb urgència, oferisca les vacants a concurs. De la mateixa manera demana un increment de la plantilla de jornada continuada per a atendre el públic a la vesprada i reduir en la mesura que siga possible el perjudici a la ciutadania per la falta d’efectius.