CSIF denuncia la saturació en el taulell del centre de salut de Massanassa i urgeix a cobrir dos llocs de telefonia

Connect on Linked in

El sindicat adverteix que cada dia atenen uns 500 pacients i reclama també un segon zelador

El sindicat CSIF denuncia la saturació que es produeix en el centre de salut de la localitat de Massanassa a causa de l’escassetat d’efectius en el taulell d’admissió per a atendre els usuaris. La central sindical demana la urgent cobertura de dos llocs de telefonia situats a l’interior de l’immoble i destinats a citació i atenció telefònica, a més de la incorporació d’un segon zelador.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que en el taulell d’admissió tramiten l’atenció de 500 pacients diaris per a agendes de facultatius, al que se sumen anomenades per a citació de PCRs, per a analítiques, per a proves complementàries, atenció SIP o informació a usuaris, entre moltes altres tasques afegides.



El sindicat explica que aquesta labor la realitzen al matí tres auxiliars administratius amb el suport, a vegades, d’un zelador, que s’ocupa alhora d’estar pendent d’extraccions o d’organitzar al carrer l’entrada de pacients.

A la vesprada únicament hi ha un professional en el taulell.

CSIF avisa que aquesta situació provoca un greu minvament d’atenció a l’usuari, ja que al personal de taulell li resulta impossible, per falta de mitjans, tramitar totes les crides dirigides al centre de salut. El sindicat denuncia “l’estrés i la frustració” per als professionals del taulell per no poder oferir el servei en les condicions adequades.



La central sindical reclama, amb urgència, la cobertura dels dos llocs de telefonia per a citació i atenció telefònica i també la incorporació de, com a mínim, un altre zelador, ja que en el centre de salut de Massanassa únicament existeix un zelador.