CSIF dóna suport a l’oferta d’ús de Conselleria i reclama un calendari per a reduir la precarietat en el professorat

El sindicat demana professionals sanitaris en els centres educatius i una reducció de ràtios per aula

El sindicat CSIF ha recolzat hui en la reunió de Taula Sectorial d’Educació l’oferta pública d’ocupació (OPE) presentada per a l’any vinent 2022, que ascendeix a al voltant de 2.500 places d’Infantil i Primària. La central sindical ha demanat un calendari de negociació per a fixar noves OPEs i reduir la precarietat laboral que pateix una part del professorat amb contractes temporals.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha insistit a acordar els processos opositors amb temps, de manera que puga dur-se a terme la negociació adequada i que els qui opten a aquestes places disposen de suficient marge per a preparar-les amb les màximes garanties.



El sindicat, a més, ha recalcat la necessitat d’incrementar la plantilla de professorat valencià. La central sindical ha subratllat la importància d’oferir una atenció adequada a l’alumnat, ja que nombrosos estudiants requereixen d’una educació molt personalitzada per a evitar el risc de quedar-se arrere a causa dels problemes generats per la pandèmia.

La central sindical posa l’accent en aquest augment del personal docent amb l’objectiu de rebaixar les ràtios a les aules per a proporcionar aqueixa atenció més individualitzada. El sindicat defensa que el nombre màxim d’estudiants per classe no supere la vintena.



CSIF també ha demanat, en la reunió de Taula Sectorial de hui, explicacions a Conselleria davant la modificació en l’avantprojecte de la llei d’acompanyament de pressupostos de l’apartat de salut escolar, de manera que fa recaure en el professional docent l’administració de medicació a l’alumnat. CSIF ha recalcat la necessitat de contractar personal sanitari especialitzat en els centres educatius per a atendre la salut d’alumnat i ha enlletgit a Conselleria la seua “deficient gestió” i que vulga “fer recaure en el professorat una responsabilitat que no és competència seua”.