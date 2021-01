CSIF exigeix a Conselleria de Sanitat “informació clara i veraç sobre l’estratègia i el pla de vacunació” i més personal

Connect on Linked in

zer com per a la primera de Moderna. La central sindical ha registrat un document davant l’Administració en el qual adverteix de deficiències, com la falta d’un llistat rigorós de professionals a vacunar o el fet que no donen data per a administrar la segona dosi després de vacunar de la primera.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca, en el citat escrit, que existeix “una falta de coordinació per part de l’Administració i absència de gestió de les dosis administrades”. Com a exemples, subratlla que “cap professional vacunat ha rebut cartilla de vacunació amb el tipus ni lot de vacuna. Alguns han obtingut un justificant on solament consta la data de vacunació i el seu nom; uns altres, ni tan sols això. A més, als professionals sanitaris no se’ls comunica data per a la revacunació de la segona dosi”.

CSIF explica que igualment, per falta d’informació, “desconeixem si Conselleria manté un emmagatzematge preventiu de dosi de Pfizer i en quina quantitat” i “encara que aquesta setmana hauria d’arrancar el pla de vacunació amb Moderna, tampoc tenim informació de l’estratègia a seguir”.

La central sindical, que reconeix “la complexitat i laboriositat del procés de vacunació”, lamenta l’actual falta de planificació, “a pesar que des de juny, quan Pfizer va anunciar que subministraria les primeres vacunes, Conselleria de Sanitat ha tingut temps suficient per a establir una estratègia i un pla de vacunació concorde a les circumstàncies.